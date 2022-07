Gazzetta – Sampdoria, ancora zero mercato: l’autofinanziamento e i motivi (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 13:35:54 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Le trattative per il cambio di proprietà in una fase cruciale: sul mercato serve vendere, impossibile derogare dalla politica dell’autofinanziamento. E sfumano anche colpi già definiti come quello di Pjaca Oggi è un giorno triste due volte per i Sampdoriani, da una parte preoccupati perché la Samp fatica a trovare rinforzi sul mercato, e soprattutto dall’altra perché se n’è andato Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, da sempre cuore blucerchiato e autore di quella “Lettera da Amsterdam” (scritta insieme al fratello Aldo) che è diventato ormai da anni il brano che accompagna la squadra nelle partite al Ferraris. Parlare di questo brano, nato proprio negli anni della Sampd’oro di Paolo Mantovani, acuisce ancora di più le ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 13:35:54 Arrivano conferme dalla: Le trattative per il cambio di proprietà in una fase cruciale: sulserve vendere, impossibile derogare dalla politica del. E sfumano anche colpi già definiti come quello di Pjaca Oggi è un giorno triste due volte per ini, da una parte preoccupati perché la Samp fatica a trovare rinforzi sul, e soprattutto dall’altra perché se n’è andato Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, da sempre cuore blucerchiato e autore di quella “Lettera da Amsterdam” (scritta insieme al fratello Aldo) che è diventato ormai da anni il brano che accompagna la squadra nelle partite al Ferraris. Parlare di questo brano, nato proprio negli anni della Sampd’oro di Paolo Mantovani, acuiscedi più le ...

MarcoGuidi13 : Dietrofront #Pjaca: no al triennale da 900mila euro a salire con la #Samp, dopo buonuscita dalla #Juve: ora si alle… - CalcioOggi : Dubbi, incertezze e zero acquisti: Samp in affanno - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Morto Enzo Riccomini, il tecnico che portò la Pistoiese in Serie A: Morto Enzo Riccomini, il tecnico che portò la P… - DadoM77 : RT @MarcoGuidi13: Dietrofront #Pjaca: no al triennale da 900mila euro a salire con la #Samp, dopo buonuscita dalla #Juve: ora si allena con… - Romanito_21 : RT @MarcoGuidi13: Dietrofront #Pjaca: no al triennale da 900mila euro a salire con la #Samp, dopo buonuscita dalla #Juve: ora si allena con… -