Frecciarancio | la Regione chiede a Milano e Atm di fare chiarezza sul futuro del tram

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 25 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per ildi Limbiate, laad Atm euna relazione urgente L’ipotesi di sopprimere in autunno le corse del– Limbiate, è stata al centro della Commissione Territorio che si è svolta oggi pomeriggio, lunedì 25 luglio inLombardia. In sede al Pirellone e collegati da remoto, diversi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.