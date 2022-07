Flora Canto inizia la preparazione per il matrimonio: “Colore sposa fatto” (Di lunedì 25 luglio 2022) Mancano pochi giorni al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano e la sposa oggi ha iniziato la sua preparazione. Flora Canto ha dato un nuovo Colore ai suoi capelli, li ha voluti più chiari. Addio alle sfumature rame ed ecco un Colore che si avvicina di più al biondo, perfetto per illuminare il suo viso un po’ abbronzato. L’attrice si è messa nelle mani del fidatissimo Gianluca Villani, un po’ di ansia prima di iniziare il lavoro con la sposa che ha dolcemente minacciato l’hai stylist in caso di errore. Non a caso oggi Flora Canto ha scelto un look total white. Non solo capelli ma anche prova trucco per lei che il 30 luglio sarà una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) Mancano pochi giorni aldied Enrico Brignano e laoggi hato la suaha dato un nuovoai suoi capelli, li ha voluti più chiari. Addio alle sfumature rame ed ecco unche si avvicina di più al biondo, perfetto per illuminare il suo viso un po’ abbronzato. L’attrice si è messa nelle mani del fidatissimo Gianluca Villani, un po’ di ansia prima dire il lavoro con lache ha dolcemente minacciato l’hai stylist in caso di errore. Non a caso oggiha scelto un look total white. Non solo capelli ma anche prova trucco per lei che il 30 luglio sarà una ...

zazoomblog : Flora Canto si è rifatta? Ecco comera in passato la moglie di Enrico Brignano - #Flora #Canto #rifatta? #comera - infoitcultura : Flora Canto, l'addio al nubilato con le amiche prima del sì con Brignano - VanityFairIt : È bastato un post su Instagram legato al famigerato aereo privato per far capire che le due donne non siano più in… - zazoomblog : Brutta lite tra Sonia Bruganelli e Flora Canto: lo sgarro della moglie di Enrico Brignano - #Brutta #Sonia… - peppesava : RT @Ragusanews: Flora Canto, l'addio al nubilato con le amiche prima del sì con Brignano -