Ex Napoli e Fiorentina, UFFICIALE: Callejon torna in Spagna (Di lunedì 25 luglio 2022) José Maria Callejon torna in patria. Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Fiorentina, l'attaccante esterno spagnolo (classe... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) José Mariain patria. Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla, l'attaccante esterno spagnolo (classe...

Commenta per primo José Maria Callejon torna in patria. Dopo essersi svincolato a parametro zero dalla Fiorentina, l'attaccante esterno spagnolo (classe 1987 ex Napoli e Real Madrid) ha firmato un contratto annuale con il Granada fino a giugno 2023.