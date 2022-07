“È stato adottato”, colpo di scena a Buckingham Palace: salta fuori tutto | Non è suo figlio (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono tanti gli scandali che negli anni hanno invaso Buckingham Palace e la Royal Family britannica, ma questo è un fatto di cui dopo anni ancora non si ha la risposta certa. C’è un figlio illegittimo nella famiglia: è vero o no? La Regina Elisabetta ne ha viste tante nella sua lunga vita: il suo regno è stato scalfito da parecchi scandali, ma ce n’è uno in particolare che ancora oggi attanaglia la Royal Family. Da tempo si dice che un componente molto in vista non sia davvero figlio legittimo, ma ora altre voci parlano addirittura di uno scambio avvenuto alla nascita. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme. Il Principe Harry scambiato alla nascita? I nuovi rumors che attaccano la famiglia reale Tutti sappiamo che il Principe Carlo d’Inghilterra, prima di sposare l’amore della sua vita ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono tanti gli scandali che negli anni hanno invasoe la Royal Family britannica, ma questo è un fatto di cui dopo anni ancora non si ha la risposta certa. C’è unillegittimo nella famiglia: è vero o no? La Regina Elisabetta ne ha viste tante nella sua lunga vita: il suo regno èscalfito da parecchi scandali, ma ce n’è uno in particolare che ancora oggi attanaglia la Royal Family. Da tempo si dice che un componente molto in vista non sia davverolegittimo, ma ora altre voci parlano addirittura di uno scambio avvenuto alla nascita. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme. Il Principe Harry scambiato alla nascita? I nuovi rumors che attaccano la famiglia reale Tutti sappiamo che il Principe Carlo d’Inghilterra, prima di sposare l’amore della sua vita ...

GassmanGassmann : Sono stato adottato da Napoli come te, grande uomo di sport e di solidarietà. Stando in città molti mi hanno raccon… - toni08061963 : RT @AlessandroCere7: #Francia Il disegno di legge “che pone fine ai regimi di emergenza eccezionali ' è stato adottato oggi in Assemblea na… - polarniight : cmq io sono cadutx in amore per orso, il fratellino di focaccino con la coda mozzata. spero che ogni tanto li facci… - Samanta8888 : RT @AlessandroCere7: #Francia Il disegno di legge “che pone fine ai regimi di emergenza eccezionali ' è stato adottato oggi in Assemblea na… - MedInfinityIT : La vera storia di John Buultjens: il riscatto di un ragazzo che supera una drammatica infanzia dopo essere stato ad… -