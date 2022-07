Covid, in arrivo la “quarantena light” per gli asintomatici (Di lunedì 25 luglio 2022) Si fa strada anche in Italia l’ipotesi di una “quarantena light” di 5 giorni se si risulta asintomatici da almeno 48 ore e si può produrre un test negativo per uscire. La gestione dell’emergenza Covid rientra infatti ancora nel mandato del governo dimissionario di Mario Draghi e potrebbe vedere una prima importante novità sul cosiddetto “isolamento domiciliare” per i positivi. Oggi la quarantena deve durare almeno 7 giorni e prevedere per uscire un tampone negativo. Una decisione che potrebbe permettere di risolvere anche il fenomeno dei “fantasmi” del Covid, quelli cioè che scoprono la positività in casa con un tampone fai-da-te ma preferiscono non “denunciarsi” con un test ufficiale proprio per evitare le restrizioni dell’isolamento. La situazione al Ministero della Salute La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Si fa strada anche in Italia l’ipotesi di una “” di 5 giorni se si risultada almeno 48 ore e si può produrre un test negativo per uscire. La gestione dell’emergenzarientra infatti ancora nel mandato del governo dimissionario di Mario Draghi e potrebbe vedere una prima importante novità sul cosiddetto “isolamento domiciliare” per i positivi. Oggi ladeve durare almeno 7 giorni e prevedere per uscire un tampone negativo. Una decisione che potrebbe permettere di risolvere anche il fenomeno dei “fantasmi” del, quelli cioè che scoprono la positività in casa con un tampone fai-da-te ma preferiscono non “denunciarsi” con un test ufficiale proprio per evitare le restrizioni dell’isolamento. La situazione al Ministero della Salute La ...

