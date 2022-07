CorSport: in caso di cessione di Milinkovic, la Lazio tenterebbe l’assalto a Zielinski (Di lunedì 25 luglio 2022) Sul CorSport il dilemma del mercato della Lazio: “Milinkovic sì, Milinkovic no”. Per il centrocampista biancoceleste non sono arrivate offerte. Ma poiché non ha intenzione di rinnovare, questa sarebbe l’ultima possibilità, per Lotito, di cederlo guadagnandoci qualcosa. “Se non accadrà, si allineerà al nuovo progetto. In questo caso, paradossalmente, i grattacapi li avrebbe Lotito. Si assicurerebbe la permanenza di Milinkovic, ma rinuncerebbe all’ultima occasione per venderlo a cifre multimilionarie. Sergio è in scadenza nel 2024 e la possibilità che firmi il rinnovo è sempre più remota stando a quanto filtra dal suo entourage. Non c’è una deadline di mercato oltre la quale la società non ascolterà eventuali offerte. Il mercato si concluderà l’1 settembre, in pieno campionato. Lotito ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Sulil dilemma del mercato della: “sì,no”. Per il centrocampista biancoceleste non sono arrivate offerte. Ma poiché non ha intenzione di rinnovare, questa sarebbe l’ultima possibilità, per Lotito, di cederlo guadagnandoci qualcosa. “Se non accadrà, si allineerà al nuovo progetto. In questo, paradossalmente, i grattacapi li avrebbe Lotito. Si assicurerebbe la permanenza di, ma rinuncerebbe all’ultima occasione per venderlo a cifre multimilionarie. Sergio è in scadenza nel 2024 e la possibilità che firmi il rinnovo è sempre più remota stando a quanto filtra dal suo entourage. Non c’è una deadline di mercato oltre la quale la società non ascolterà eventuali offerte. Il mercato si concluderà l’1 settembre, in pieno campionato. Lotito ...

