Colpo di teatro Milan, la rivelazione fa gioire i tifosi: affare in chiusura (Di lunedì 25 luglio 2022) Milan, buone notizie all’improvviso per la tifoseria rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara sono ottimisti: affare quasi chiuso. Il Milan di Stefano Pioli è al disperato assalto di Charles De Ketelaere. Il ruolo di trequarti resta ancora parzialmente scoperto ed il calciatore del Club Brugge resta l’obiettivo numero uno del duo Paolo Maldini-Frederic Massara. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 luglio 2022), buone notizie all’improvviso per la tifoseria rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara sono ottimisti:quasi chiuso. Ildi Stefano Pioli è al disperato assalto di Charles De Ketelaere. Il ruolo di trequarti resta ancora parzialmente scoperto ed il calciatore del Club Brugge resta l’obiettivo numero uno del duo Paolo Maldini-Frederic Massara. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Cucciolina96251 : RT @PaPaganini: Il #Napoli via social ha salutato #Mertens. Il belga per ora non parla, la moglie è innamorata di Napoli. Non è che alla fi… - Diego31883 : RT @PaPaganini: Il #Napoli via social ha salutato #Mertens. Il belga per ora non parla, la moglie è innamorata di Napoli. Non è che alla fi… - PaPaganini : Il #Napoli via social ha salutato #Mertens. Il belga per ora non parla, la moglie è innamorata di Napoli. Non è che… - NandoPiscopo1 : @saIva___ @russ_mario1 Ieri sera con un colpo di teatro (cambiando versione) ha 'detto' che la distanza é di 5/6 mi… - alexsecchi83 : Ritirare fuori Hockenheim 2018 è il colpo di teatro che non mi aspettavo ?? Ed io continuerò a sostenere la mia tes… -