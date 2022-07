Ciclismo | Simon Yates | “Ho attaccato nel medesimo posto che mi ha permesso di vincere nel 2016”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022)ha vinto in scioltezza la Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika, manifestazione che ci ha tenuto compagnia nella giornata odierna. Il britannico haad oltre 10km dalla conclusione completando con margine sul neozelandese Dion Smith (Team BikeExchange-Jayco). Il ciclista della Team BikeExchange-Jayco, fresco da rinnovo fino al 2024, ha riportato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Ho avuto una lunga pausa, ma ora le gare e gli allenamenti stanno andando molto bene. Per questa ragione ho compiuto una buonissima prova”. Il 29enne ha continuato dicendo: “Honelche mi hadinel. Conoscevo la strada, non ho avuto molti problemi a ripetermi. La corsa si ...