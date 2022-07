Carburanti, prezzi in forte ribasso (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Continuano a scendere con forza i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Il barile scivola sotto i 100 dollari sulle prospettive di un rallentamento della crescita economica, con il Brent a 97 dollari. Benzina self service a 1,94 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,90. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent quelli del gasolio. Per IP e Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 sul diesel. Per Tamoil -5 e -3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,937 euro/litro (-29 millesimi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Continuano a scendere con forza ialla pompa di benzina e gasolio. Il barile scivola sotto i 100 dollari sulle prospettive di un rallentamento della crescita economica, con il Brent a 97 dollari. Benzina self service a 1,94 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,90. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro iconsigliati della benzina e di due cent quelli del gasolio. Per IP e Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 sul diesel. Per Tamoil -5 e -3. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,937 euro/litro (-29 millesimi, ...

