Calciomercato Lazio, ora è tutto vero: lo stanno prendendo, esulta Sarri (Di lunedì 25 luglio 2022) La Lazio continua ad essere molto attiva sul mercato e a breve concretizzerà un’altra trattativa: la fumata bianca è all’orizzonte. Rivoluzione doveva essere, e così è stato. La Lazio, fin qui, ha concretizzato numerose operazioni in entrata richieste dal tecnico Maurizio Sarri: in porta, ad esempio, Luis Maximiano prenderà il posto dello svincolato Thomas Strakosha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 luglio 2022) Lacontinua ad essere molto attiva sul mercato e a breve concretizzerà un’altra trattativa: la fumata bianca è all’orizzonte. Rivoluzione doveva essere, e così è stato. La, fin qui, ha concretizzato numerose operazioni in entrata richieste dal tecnico Maurizio: in porta, ad esempio, Luis Maximiano prenderà il posto dello svincolato Thomas Strakosha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - serieAnews_com : La #Lazio ha messo nel mirino #Vecino: per l'ex Inter pronto un contratto triennale da 2 milioni… - infoitsport : Calciomercato Lazio, il Siviglia pronto ad accontentare Lotito per Luis Alberto -