Basket, Serie A 2022/23: mercoledì il sorteggio del calendario (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutto pronto per il nuovo campionato di Serie A di Basket. Il calendario della regular season per la stagione 2022/23 sarà sorteggiato mercoledì 27 luglio alle 11.00, come comunicato dalla LegaBasket con una nota sul sito ufficiale. Si riparte dal titolo tricolore vinto dall’Olimpia Milano nella finale play-off su Virtus Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutto pronto per il nuovo campionato diA di. Ildella regular season per la stagione/23 sarà sorteggiato27 luglio alle 11.00, come comunicato dalla Legacon una nota sul sito ufficiale. Si riparte dal titolo tricolore vinto dall’Olimpia Milano nella finale play-off su Virtus Bologna. SportFace.

