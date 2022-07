Atp Umago 2022 | Fognini cede a Galan dopo una maratona | out al primo turno

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 luglio 2022) Fabioha ceduto il passo malvolentieri a Daniel Elahiper 6-3, 5-7, 6-3, nella circostanza deldel torneo Atp 250 di. Il tennista italiano non ha reso come da attese, mostrandosi impreciso nei frangenti più delicati dei due set disputati e in generale sin troppo frenetico nelle svariate soluzioni tattiche adottate e oramai predefinite; grande sorpresa per il pubblico internazionale, sebbene non ci si possa nascondere: il colombianoè un ottimo tennista sul rosso e lo ha dimostrato in più occasioni. Niente da fare, quindi, per il talentuoso: una battuta d’arresto inevitabile considerando i numerosi e gravissimi errori tecnici durante la partita. Il colombiano vittorioso, invece, sfiderà Giulio ...