Arsenal | il dt Edu | «Siamo realisti | ma perchè non puntare a vincere?»

FilippoLaBua1 : RT @Maxi_Gooner: Ammetto di conoscere poco o nulla Marquinhos, nuovo acquisto dell' Arsenal. Quella paulista è una scuola di vita, prima c… -

TUTTO mercato WEB

Gabriel Jesus ha rivelato di essere stato convinto ad unirsi all'dopo chee Mikel Arteta lo hanno "sorpreso" con dati sulla sua carriera e su come migliorare il suo gioco. L'attaccante brasiliano si unisce alla squadra del nord di Londra dopo cinque ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)- "Nella mia vita mi sono sempre piaciuti i progetti. Quando... Arsenal, Edu fissa gli obiettivi: "Voglio vincere un trofeo. Lavoreremo duramente per i tifosi" Lyon head of recruitment Bruno Cheyrou has refused to quash rumours brewing over Lucas Paqueta’s potential move to Arsenal.The Gunners were keen on the South American star after watching him impress at Leeds, but was a deal ever on the cards Arsenal technical director Edu has been discussing how close the club came to ...