Al via il meeting europeo dei Fridays for Future in attesa di Greta (Di lunedì 25 luglio 2022) Le tende sono già montate al parco della Colletta di Torino dove da questa mattina stanno arrivando gli attivisti di Fridays for Future per il loro secondo meeting europeo, che si terrà al Campus universitario Einaudi, insieme al Climate Social Camp, al parco della Colletta con conferenze e laboratori fino al 29 luglio e dove ne prossimi giorni è attesa Greta Thunberg."In questi eventi parleremo della crisi climatica ed ecologica in corso, e di come agire insieme nei prossimi mesi, confrontando le situazioni nei vari Paesi da cui vengono i partecipanti", spiegano gli organizzatori. "Un tema centrale sarà quello della decolonizzazione del movimento – aggiungono i Fff -. Il nostro intento è di dare la stessa rilevanza alle esigenze e alle voci delle persone da tutti i Paesi, in modo che ...

