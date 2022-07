(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 00:25:47 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – La, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha annunciato per la prossima stagione l’inserimento in organigramma di due: si tratta dell’ “Head of Performance” Giovanni Andreini e del “Club Referee Manager” Luca Maggiani. “A partire dalla stagione 2022/23 l’organigramma bianconero si amplia con dueprofessionali che andranno a operare dalle Prime Squadre al Settore Giovanile. Giovanni Andreini – Head of Performance: il ruolo dell’Head of Performance, nella sua essenza, è quello di supervisionare le diverse aree di performance del Club – scienze dello sport, medicina, forza e condizionamento, nutrizione e analisi – e di garantire le migliori performance di tutti i giocatori per affrontare gli ...

tuttosport : #Juve, #Locatelli esalta #Pogba: 'Paul è un talento, porta grande entusiasmo' ?? - tuttosport : #Juve: #Bremer quasi bianconero: contratto di 5 anni ?? - ender_w : @Juventus_a_vita @romeoagresti @Gazzetta_it @tuttosport La questione non è tra de ligt e bonucci. La questione è tr… - tuttosport : #Juve, annunciate due nuove figure nell'organigramma ?? - MariaC08220254 : @Juventus_a_vita @guich76 @romeoagresti @Gazzetta_it @tuttosport Certo che puoi dire tutto quello che vuoi... Ma an… -

Tuttosport

TORINO - La, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha annunciato per la prossima stagione l'inserimento in organigramma di due nuove figure: si tratta dell' " Head of Performance " Giovanni Andreini ...LAS VEGAS (Stati Uniti) - Dopo l'esperienza con laU23, Mattia Compagnon sta muovendo i suoi primi passi coi 'grandi' della prima squadra: convocato da Allegri per la tournèe estiva statunitense , il classe 2001 si è subito messo in luce con il ... Juve, è arrivato il momento dei tagli (ANSA) - ROMA, 24 LUG - I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine a Melitopol, secondo quanto riferito da Vladimir Rogov, responsabile dell'autoproclamata am ...(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'Italia sarà in finale della 4x400 ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, solo al femminile: Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione ...