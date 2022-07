Passerella a Philipsen, Tour de France a Vingegaard (Di domenica 24 luglio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Passerella finale del Tour de France viene conquistata da Jasper Philipsen. Volata stupenda a Parigi a incoronare il belga dell'Alpecin-Deceuninck davanti all'olandese Dylan Groenewegen (Team Bikeexchange-Jayco) e al norvegese Alexander Kristoff (Intermache): “Non posso ancora crederci, è un sogno che si avvera. Lo realizzerò nei prossimi giorni perchè si tratta della ciliegina sulla torta. Mi sono messo in una buona posizione nello sprint e sono orgoglioso di aver vinto sugli Champs-E'lysèes”. Si chiude senza particolari sorprese, ma all'insegna del rispetto, della sportività e del talento un'edizione storica del Tour de France. Può finalmente ufficializzare il proprio successo e portarsi a casa la maglia gialla Jonas Vingegaard. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lafinale deldeviene conquistata da Jasper. Volata stupenda a Parigi a incoronare il belga dell'Alpecin-Deceuninck davanti all'olandese Dylan Groenewegen (Team Bikeexchange-Jayco) e al norvegese Alexander Kristoff (Intermache): “Non posso ancora crederci, è un sogno che si avvera. Lo realizzerò nei prossimi giorni perchè si tratta della ciliegina sulla torta. Mi sono messo in una buona posizione nello sprint e sono orgoglioso di aver vinto sugli Champs-E'lysèes”. Si chiude senza particolari sorprese, ma all'insegna del rispetto, della sportività e del talento un'edizione storica delde. Può finalmente ufficializzare il proprio successo e portarsi a casa la maglia gialla Jonas. Il ...

