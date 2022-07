Non solo Skriniar: occhio Inter, anche un altro big può andarsene (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo diversi acquisti l’Inter ha bisogno di sfoltire la rosa. Grandi giocatori ed esuberi sono nel mirino di club italiani ed esteri. L’ultimo test pre campionato in casa Inter ha portato una brutta sconfitta contro il Lens. Il club nerazzurro lavora sulla fase di preparazione e possono capitare passi falsi e intanto la dirigenza lavora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo diversi acquisti l’ha bisogno di sfoltire la rosa. Grandi giocatori ed esuberi sono nel mirino di club italiani ed esteri. L’ultimo test pre campionato in casaha portato una brutta sconfitta contro il Lens. Il club nerazzurro lavora sulla fase di preparazione e possono capitare passi falsi e intanto la dirigenza lavora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlexBazzaro : Speranza: 'Il nemico è la destra, non il M5S' Il 25 settembre non arriverà mai abbastanza presto. Questo signore n… - AlexBazzaro : Con i più arrabbiati faccio appello al principio di autonconservazione. È legittimo scegliere una vittoria di Pirro… - AlbertoBagnai : È un argomento uterino ma politico, quindi può essere controvertito: preferite votare per chi scrive a lettere minu… - susannaprt : @theirsuccesses che molti punti sono stati persi anche per altre ragioni non solo per i due errori di charles - GINA32451015 : RT @LunaPeppino: Mike è solo , Perla è volata via , non provando mai la vita fuori dal box, non vogliamo succeda anche a lui vero?? VI CHIE… -