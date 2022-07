Migranti, 5 morti negli sbarchi a Messina. Lampedusa: torna l'emergenza - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Le operazioni di soccorso dei Migranti Roma, 24 luglio 2022 - Domenica di sbarchi di Migranti oggi nei porti della Sicilia e della Calabria . Un peschereccio con a bordo 674 persone è stato soccorso ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Le operazioni di soccorso deiRoma, 24 luglio 2022 - Domenica didioggi nei porti della Sicilia e della Calabria . Un peschereccio con a bordo 674 persone è stato soccorso ...

