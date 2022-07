LIVE Musetti-Alcaraz 6-4 1-0, Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’italiano piazza il break a inizio secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Servizio a zero di Musetti che è in controllo del match contro uno spagnolo piuttosto rinunciatario quest’oggi. 40-0 Scappa via la risposta di Alcaraz che non trova continuità. 30-0 DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE DI Musetti 15-0 Fuori di poco il rovescio diagonale di Alcaraz. 1-0 Musetti piazza IL break A inizio secondo SET AL secondo TENTATIVO 40-AD QUANTI ERRORI DI Alcaraz! PALLA break Musetti 40-40 In rete il rovescio diagonale di Alcaraz in uscita dal servizio. AD-40 Serve&volley vincente di Alcaraz. 40-40 DIRITTO DIAGONALE DI ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Servizio a zero diche è in controllo del match contro uno spagnolo piuttosto rinunciatario quest’oggi. 40-0 Scappa via la risposta diche non trova continuità. 30-0 DIRITTO A SVENTAGLIO VINCENTE DI15-0 Fuori di poco il rovescio diagonale di. 1-0ILSET ALTENTATIVO 40-AD QUANTI ERRORI DI! PALLA40-40 In rete il rovescio diagonale diin uscita dal servizio. AD-40 Serve&volley vincente di. 40-40 DIRITTO DIAGONALE DI ...

