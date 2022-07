Grazie Dries! Il VIDEO di addio del Napoli a Mertens (Di domenica 24 luglio 2022) Con questo VIDEO pubblicato sui propri canali il Napoli ha voluto ringraziare e dire ufficialmente addio a Dries Mertens che quindi rimane svincolato.... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Con questopubblicato sui propri canali ilha voluto ringraziare e dire ufficialmentea Driesche quindi rimane svincolato....

Armando_Coppola : @dries_mertens14 Napoli è casa tua! Grazie! Ti si ama incondizionatamente!!! ???????????????????????????? - Pasqual24915976 : @sscnapoli @dries_mertens14 Pessimi- Grazie Dries(Ciro) e non scusarli! - effealquadrato : o in società, a guardare e difendere i tuoi colori con gli occhi che ti brillano, come quando hai esultato per noi,… - RubenErnestoCa1 : RT @sscnapoli: Grazie @dries_mertens14 ?? - Yuya810y : RT @sscnapoli: Grazie @dries_mertens14 ?? -