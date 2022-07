Giorgia Soleri su Damiano: “Lo spazio privato ha un valore”. L’infanzia e il passato difficile (Di domenica 24 luglio 2022) È diventata un vero e proprio punto di riferimento per giovani e giovanissime (e non solo): Giorgia Soleri a soli 26 anni è riuscita a dare voce a tantissime donne, a tutte coloro che soffrono di un dolore invisibile ma non per questo meno impattante nella loro vita. L’influencer si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua infanzia e del passato difficile, accennando anche alla sua storia d’amore con Damiano David, il frontman dei Maneskin. Giorgia Soleri, L’infanzia difficile e la depressione L’infanzia difficile, il dolore sempre taciuto, la depressione e la volontà di farla finita: Giorgia Soleri ha parlato di tutto questo in una lunga intervista al Corriere ... Leggi su dilei (Di domenica 24 luglio 2022) È diventata un vero e proprio punto di riferimento per giovani e giovanissime (e non solo):a soli 26 anni è riuscita a dare voce a tantissime donne, a tutte coloro che soffrono di un dolore invisibile ma non per questo meno impattante nella loro vita. L’influencer si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua infanzia e del, accennando anche alla sua storia d’amore conDavid, il frontman dei Maneskin.e la depressione, il dolore sempre taciuto, la depressione e la volontà di farla finita:ha parlato di tutto questo in una lunga intervista al Corriere ...

