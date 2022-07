Firenze: minaccia gli agenti con un coltello per far fuggire l’amico che aveva rubato. Arrestato uomo con le stampelle (Di domenica 24 luglio 2022) Il suo obiettivo? Far fuggire l'amico, che aveva rubato tre pezzi di formaggio in un supermercato di Firenze. Per questo è arrivato a minacciare gli agenti intervenuti con un coltello a scatto. Così un 47enne fiorentino, in stampelle, senza fissa dimora, è stato Arrestato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 24 luglio 2022) Il suo obiettivo? Farl'amico, chetre pezzi di formaggio in un supermercato di. Per questo è arrivato are gliintervenuti con una scatto. Così un 47enne fiorentino, in, senza fissa dimora, è statoL'articolo proviene daPost.

