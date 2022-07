Ex vippona incinta del primo figlio: l’ex fidanzato spiazza (Di domenica 24 luglio 2022) Una ex vippona ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, ma nessuno si sarebbe aspettato il commento del suo ex fidanzato. Ecco di chi si tratta. Nuovo arrivo nella famiglia di questa notissima ex vip di fama nazionale: la ragazza è infatti incinta del suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022) Una exha annunciato di esseredel suo, ma nessuno si sarebbe aspettato il commento del suo ex. Ecco di chi si tratta. Nuovo arrivo nella famiglia di questa notissima ex vip di fama nazionale: la ragazza è infattidel suoe non potrebbe essere più felice. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

medicojunghiano : RT @Novella_2000: Ex vippona della penultima edizione annuncia di essere in dolce attesa - BITCHYFit : Ex vippona di Alfonso Signorini annuncia di essere incinta - Novella_2000 : Ex vippona della penultima edizione annuncia di essere in dolce attesa - zazoomblog : Ex vippona di Alfonso Signorini annuncia di essere incinta - #vippona #Alfonso #Signorini #annuncia - IsaeChia : #GfVip, Selvaggia Roma è incinta: l’annuncio! L’ex vippona, diventata famosa grazie a #TemtaptionIsland, diventer… -