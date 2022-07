Enrico Mentana, il triste dramma della compagna: la sua vita devastata dal lutto (Di domenica 24 luglio 2022) La compagna di Enrico Mentana ha attraversato le difficoltà provocate da un tragico lutto. Il ricordo della donna è straziante La vita sentimentale del noto giornalista italiano è stata piuttosto movimentata. L’uomo è infatti padre di ben quattro figli avuti però da tre donne differenti. Il primogenito Stefano è venuto al mondo dalla sua relazione con Fulvia Di Giulio, mentre la seconda, il cui nome corrisponde a quello di Alice, è frutto del rapporto che c’è stato tra Enrico e Letizia Lorenzini Delmilani. I due eredi più giovani di Mentana, Giulio e Vittoria, sono arrivati alla luce dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, conduttrice televisiva che nel 1987 ha vinto il prestigioso concorso di bellezza di “Miss Italia”. ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 24 luglio 2022) Ladiha attraversato le difficoltà provocate da un tragico. Il ricordodonna è straziante Lasentimentale del noto giornalista italiano è stata piuttosto movimentata. L’uomo è infatti padre di ben quattro figli avuti però da tre donne differenti. Il primogenito Stefano è venuto al mondo dalla sua relazione con Fulvia Di Giulio, mentre la seconda, il cui nome corrisponde a quello di Alice, è frutto del rapporto che c’è stato trae Letizia Lorenzini Delmilani. I due eredi più giovani di, Giulio e Vittoria, sono arrivati alla luce dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, conduttrice televisiva che nel 1987 ha vinto il prestigioso concorso di bellezza di “Miss Italia”. ...

paolo_r_2012 : RT @staplica: Enrico Mentana ha pensato bene di farci sapere il parere di Elodie, nota politologa di fama internazionale, sul programma di… - staplica : Enrico Mentana ha pensato bene di farci sapere il parere di Elodie, nota politologa di fama internazionale, sul pr… - seneca4949 : RT @Libero_official: Per #Mentana la soffiata di #DeMasi sulla telefonata #Draghi-#Grillo è stata 'un pretesto per litigare e per rompere'… - AlePedalex : Enrico Mentana sta già facendo stretching. #elezioni #governo #campagna #campagnaelettorale #settembre #politica… - Libero_official : Per #Mentana la soffiata di #DeMasi sulla telefonata #Draghi-#Grillo è stata 'un pretesto per litigare e per romper… -