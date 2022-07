Conte risponde a Nagelsmann: “Non sono quel tipo di allenatore” (Di domenica 24 luglio 2022) Durante una recente intervista è stato chiesto a Nagelsmann (attuale allenatore del Bayern) un parere sull’eventuale approdo di Harry Kane nel club Bavarese. Il tecnico ha risposto in maniera diretta elogiando il centravanti della nazionale Inglese. La reazione di Antonio Conte è stata immediata. Durante la conferenza stampa post amichevole col Rangers, l’ex allenatore della Juventus ha lanciato una frecciatina davanti alle telecamere di Football Station – “Io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre, è irrispettoso. Se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara: Kane è molto importante per il progetto”. Tottenham Antonio Conte In un estate nella quale gli attaccanti ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Durante una recente intervista è stato chiesto a(attualedel Bayern) un parere sull’eventuale approdo di Harry Kane nel club Bavarese. Il tecnico ha risposto in maniera diretta elogiando il centravanti della nazionale Inglese. La reazione di Antonioè stata immediata. Durante la conferenza stampa post amichevole col Rangers, l’exdella Juventus ha lanciato una frecciatina davanti alle telecamere di Football Station – “Io nonunche parla di giocatori di altre squadre, è irrispettoso. Se voglio fare qualcosa non lo faccio certo attraverso i media. Qui al Tottenham la situazione è chiara: Kane è molto importante per il progetto”. Tottenham AntonioIn un estate nella quale gli attaccanti ...

