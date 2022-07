Carnevali | «Superlega? Magari con l’UEFA ci si arriverà»

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 24 luglio 2022) «Il Sassuolo oggi è un modello di calcio sostenibile, qualcuno ci considera un’anomalia del sistema. Difficilmente adattabile a una big? Non ne sono convinto. È chiaro che a Sassuolo ci sono le condizioni ideali per far giocare, sbagliare anche e maturare i giovani, ma allo sviluppo del talento noi abbiniamo da sempre l’obbligo della competitività». Calcio e Finanza.