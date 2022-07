Calenda e le condizioni per allearsi con Azione (con un messaggio al Pd) (Di domenica 24 luglio 2022) Nessuna alleanza contro la destra, “che non significa nulla”, dice Carlo Calenda. Il messaggio è chiaro e diretto al Partito democratico, che dopo la rottura ufficiale del “campo largo” col Movimento 5 Stelle ha iniziato a guardare ai partiti centristi che hanno sostenuto fino in fondo il governo Draghi dicendosi disposto a dialogare con tutti. In un’intervista a Repubblica questa mattina il segretario dem ha detto circa il leader di Azione: “Di tutti i protagonisti possibili, è il più consistente dal punto di vista dei numeri e ha svolto in Europa un lavoro interessante e in parte condiviso. Discuteremo con lui con spirito costruttivo”. L’ex candidato sindaco di Roma ha chiarito parlando con il Corriere della Sera che la base di partenza per eventuali sodalizi prima delle urne dovrà avvenire soltanto sulla base dei programmi: “Sono ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Nessuna alleanza contro la destra, “che non significa nulla”, dice Carlo. Ilè chiaro e diretto al Partito democratico, che dopo la rottura ufficiale del “campo largo” col Movimento 5 Stelle ha iniziato a guardare ai partiti centristi che hanno sostenuto fino in fondo il governo Draghi dicendosi disposto a dialogare con tutti. In un’intervista a Repubblica questa mattina il segretario dem ha detto circa il leader di: “Di tutti i protagonisti possibili, è il più consistente dal punto di vista dei numeri e ha svolto in Europa un lavoro interessante e in parte condiviso. Discuteremo con lui con spirito costruttivo”. L’ex candidato sindaco di Roma ha chiarito parlando con il Corriere della Sera che la base di partenza per eventuali sodalizi prima delle urne dovrà avvenire soltanto sulla base dei programmi: “Sono ...

Corriere : Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero scelgano noi» - irritatrix : RT @TruleeIy: Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero scelgano noi» E #Brunetta????? 'Vengo anc… - TruleeIy : Calenda: «Le nostre condizioni per decidere le alleanze. Gelmini e Carfagna? Spero scelgano noi» E #Brunetta?????… - Sandra45281047 : RT @laura_ceruti: Calenda: 'alleanze solo alle mie condizioni...' Per me puoi andare pure anche da solo eh! Come se ci fosse poi chissà qu… - papel61 : RT @LiberoPetrucci: Ma come cazzo fa Calenda a dettare condizioni? ?????????????????????? -