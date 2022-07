Barcellona, Laporta su Messi: «Il suo capitolo qui non è ancora finito» (Di domenica 24 luglio 2022) Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Messi del Psg ai microfoni della ESPN Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Messi del Psg ai microfoni della ESPN. Le sue dichiarazioni: «Messi al Barcellona? Credo, spero e mi auguro che il suo capitolo qui non sia ancora finito. E penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Joan, presidente del, ha parlato del futuro didel Psg ai microfoni della ESPN Joan, presidente del, ha parlato del futuro didel Psg ai microfoni della ESPN. Le sue dichiarazioni: «al? Credo, spero e mi auguro che il suoqui non sia. E penso che sia nostra responsabilità garantire che questoabbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

