ATP Amburgo 2022, Musetti va a caccia del primo titolo. Alcaraz imbattuto in finale, ma l'azzurro sa esaltarsi quando conta (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti è ad uno dei più grandi momenti della sua carriera. Al termine di una grande settimana, il tennista di Carrara ha raggiunto la sua prima finale ATP ad Amburgo, in Germania, giocando in alcuni tratti un tennis di alto livello contro avversari alla portata. Adesso arriva il momento di sfidare uno dei punti di riferimento della classe di tennisti che muove i primi passi nel circuito maggiore, Carlos Alcaraz. Non sarà per nulla facile contro l'iberico, che in questo 2022 ha definitivamente fatto quel passo avanti da 'giocatore di talento' a 'grande giocatore'. Già quattro titoli in questa stagione, tra cui due Masters1000, quelli di Miami e quello di Madrid, e risultati di spicco che gli permetteranno di salire al numero 5 delle classifiche mondiali da domani. Non è però la prima volta che ...

