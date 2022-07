Antonello Venditti e Francesco De Gregori domenica 24 luglio a Palmanova

Leggi su udine20

(Di domenica 24 luglio 2022) La rassegna “Estate di Stelle”, contenitore di concerti e spettacoli in svolgimento nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di, si prepara a ospitare domani,24, un evento unico e storico, il concerto che vede per la prima volta uniti sul palco in tour insieme due autentiche leggende della musica italiana:De. Venditti & Deemozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ...