Amici 22, dentro Arisa e fuori un’altra prof: ecco chi (Di domenica 24 luglio 2022) A settembre partirà una nuova edizione di Amici e già avanzano le prime indiscrezioni sui professori che saranno presenti nel popolare talent televisivo. Dopo la riconferma di Lorella Cuccarini, anche Arisa tornerà come docente all’interno della trasmissione. Nella scorsa edizione la cantante aveva abbandonato il talent per approdare su Rai 1 come concorrente di Ballando con le stelle. Quest’anno invece Arisa tornerà nel ruolo di professoressa di canto e secondo un esclusiva di TvBlog, andrà a sostituire una collega molto amata: Stando a quanto ci risulta Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli fra i professori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoi profili social, dove ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 luglio 2022) A settembre partirà una nuova edizione die già avanzano le prime indiscrezioni suiessori che saranno presenti nel popolare talent televisivo. Dopo la riconferma di Lorella Cuccarini, anchetornerà come docente all’interno della trasmissione. Nella scorsa edizione la cantante aveva abbandonato il talent per approdare su Rai 1 come concorrente di Ballando con le stelle. Quest’anno invecetornerà nel ruolo diessoressa di canto e secondo un esclusiva di TvBlog, andrà a sostituire una collega molto amata: Stando a quanto ci risultaprenderà il posto di Anna Pettinelli fra iessori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoiili social, dove ha ...

steocossavella : RT @claudiomasi5: @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Se poi ci METTETE DENTRO ANKE 3,5MILIONI DI DISABILI E INVALIDI KE AGONIZZANO A 290€/MESE E… - IsaeChia : #Amici22, dentro Arisa e fuori un’altra prof: ecco chi È stato TvBlog a svelare chi non siederà più dietro il banc… - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Se poi ci METTETE DENTRO ANKE 3,5MILIONI DI DISABILI E INVALIDI KE AGONIZZANO A 290€/MESE E… - claudiomasi5 : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Se poi ci METTETE DENTRO ANKE 3,5MILIONI DI DISABILI E INVALIDI KE AGONIZZANO A 290€/M… - AndiNika9 : @stefano1176 @Corriere Cosa fai secondo la bibbia? Tipo dare in pasto le tue figlie agli uomini del paese per salva… -