All' Argentario si continua a cercare la donna dispersa in mare  

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Sono proseguite per tutta la notte, e stanno andando avanti anche questa mattina, le ricerche dellanella collisione fra due barche avvenuta ieri pomeriggio nel tratto difra il promontorio dell'e l'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Nel violento scontro fra una barca a vela e una a motore, in cui ha perso la vita un uomo e altre quattro persone sono rimaste ferite, ècaduta in acqua anche unadi cui si sono perdute le tracce. Le ricerche sono coordinate dalla Guardia Costiera. La vittima è un uomo di Roma di mezza età. Originari della capitale anche i feriti. Il più grave è un 60enne, trasportato in elisoccorso all'ospedale Misericordia di Grosseto dove è adesso ricoverato ma non in pericolo di vita. Gli altri tre feriti più lievi sarebbero due ...