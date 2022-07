Uomini e Donne, ex tronista sparisce dai social: ecco cosa è accaduto (Di sabato 23 luglio 2022) cosa è accaduto all’ex tronista di Uomini e Donne Sono passati alcuni anni da quando Veronica Burchielli ha partecipato a Uomini e Donne, vestendo dapprima il ruolo di corteggiatrice e in seguito di tronista. Come in molti ricorderanno l’influencer infatti inizialmente frequentava Alessandro Zarino, ma al momento della scelta rifiutò di lasciare il dating show L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 23 luglio 2022)all’exdiSono passati alcuni anni da quando Veronica Burchielli ha partecipato a, vestendo dapprima il ruolo di corteggiatrice e in seguito di. Come in molti ricorderanno l’influencer infatti inizialmente frequentava Alessandro Zarino, ma al momento della scelta rifiutò di lasciare il dating show L'articolo proviene da Novella 2000.

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - sub078 : @SAGITTABCNDO @2centesimi Non é il mio ego. É il classificare tutti gli uomini in una categoria. Per cui se una fa… - yoonlux : @trottorello scusa eh ma l'hai scritto tu 'conosco uomini che assistono donne e figlio etc...' come fosse una cosa… - LibertaMario : Manca la ricrescita dei capelli per i calvi, Viagra per tutti, uomini e donne, chirurgia estetica gratis da 30 anni… -