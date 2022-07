Ucraina: Lituania stop a controlli transito merci russe. Biden cessa invio armi d’attacco a Zelensky (Di sabato 23 luglio 2022) Europol conferma il rischio del traffico di armi con la guerra in Ucraina e per scongiurarlo ha aumentato la cooperazione con Kiev L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 23 luglio 2022) Europol conferma il rischio del traffico dicon la guerra ine per scongiurarlo ha aumentato la cooperazione con Kiev L'articolo proviene da Firenze Post.

pborghilivorno : #ucraina La Lituania revoca lo stop alle merci russe per Kaliningrad - FirenzePost : Ucraina: Lituania stop a controlli transito merci russe. Biden cessa invio armi d’attacco a Zelensky - uaworldit : La Russia sta cercando di spostare l'attenzione di USA e UE dalla crisi generata in Ucraina provocando ulteriori co… - alvy66 : RT @Barbara22Mar: Ehi! I polacchi stanno raccogliendo soldi per comprare un Bayraktar per l'Ucraina. Ce l'hanno quasi fatta (85%). Alla rac… - universo_astro : RT @Barbara22Mar: Ehi! I polacchi stanno raccogliendo soldi per comprare un Bayraktar per l'Ucraina. Ce l'hanno quasi fatta (85%). Alla rac… -