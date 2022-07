'Traffico e parcheggi alla paralisi' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 23 luglio 2022) Preparativi e polemiche a Marina di Massa per l'arrivo delle Frecce Tricolori protagoniste domenica dello show. Grande attesa ma non manca il malumore fra turisti e residenti per le chiusure, ritenute ... Leggi su lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Preparativi e polemiche a Marina di Massa per l'arrivo delle Frecce Tricolori protagoniste domenica dello show. Grande attesa ma non manca il malumore fra turisti e residenti per le chiusure, ritenute ...

'Traffico e parcheggi alla paralisi' - Cronaca - lanazione.it "D'estate si fatica a trovare parcheggio già in situazione normale " spiega un residente ", se in più ne vengono tolti tanti perché si chiude la strada, c'è il rischio che il traffico si ... Bressanone, via agli espropri per rifare gli accessi all'ospedale ... compresa la pianificazione del traffico circostante. "La giunta ha dato già l'ok al progetto ed ...mesi del 2023 - continua Brunner - Sono previsti poi altri espropri per quel che riguarda i parcheggi, ... LA NAZIONE "Traffico e parcheggi alla paralisi" Preparativi e polemiche a Marina di Massa per l’arrivo delle Frecce Tricolori protagoniste domenica dello show. Grande attesa ma non manca il malumore fra turisti e residenti per le chiusure, ritenute ... Viabilità, il bollettino completo dei cantieri e delle modifiche al traffico a Genova Per la realizzazione di un parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie Emergenza Ponte Morandi – Fase 5, fino al 31 luglio, in via Borzoli – tratto tra il civ. 66A e via Burlo – ... "D'estate si fatica a trovare parcheggio già in situazione normale " spiega un residente ", se in più ne vengono tolti tanti perché si chiude la strada, c'è il rischio che ilsi ...... compresa la pianificazione delcircostante. "La giunta ha dato già l'ok al progetto ed ...mesi del 2023 - continua Brunner - Sono previsti poi altri espropri per quel che riguarda i, ... "Traffico e parcheggi alla paralisi" Preparativi e polemiche a Marina di Massa per l’arrivo delle Frecce Tricolori protagoniste domenica dello show. Grande attesa ma non manca il malumore fra turisti e residenti per le chiusure, ritenute ...Per la realizzazione di un parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie Emergenza Ponte Morandi – Fase 5, fino al 31 luglio, in via Borzoli – tratto tra il civ. 66A e via Burlo – ...