Superare la “prova costume” è un privilegio. Anche per i maschi (Di sabato 23 luglio 2022) Foto Luciano Adriani/ItalyphotopressCi sono persone che la vivono come una sfida personale da Superare, magari per dimostrare a loro stesse quanta forza di volontà riescono a tirar fuori, con un’accezione positiva. Altre invece ne riconoscono il peso sociale e cercano di ribellarvisi. C’è poi chi, al solito, ne ignora la problematicità perché “ci sono ben altre questioni più importanti”, e infine chi ne soffre direttamente, magari in silenzio, annullandosi. Qualunque sia il nostro genere, almeno una volta nella vita sarà capitato a chiunque di scontrarsi con l’espressione “prova costume”. Eppure, questa, non è tanto – solo – una questione di maschile o femminile, sebbene per le donne tale fenomeno sia maggiormente radicato, ma di privilegio sociale individuale. E adesso vediamo perché. Probabilmente, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Foto Luciano Adriani/ItalyphotopressCi sono persone che la vivono come una sfida personale da, magari per dimostrare a loro stesse quanta forza di volontà riescono a tirar fuori, con un’accezione positiva. Altre invece ne riconoscono il peso sociale e cercano di ribellarvisi. C’è poi chi, al solito, ne ignora la problematicità perché “ci sono ben altre questioni più importanti”, e infine chi ne soffre direttamente, magari in silenzio, annullandosi. Qualunque sia il nostro genere, almeno una volta nella vita sarà capitato a chiunque di scontrarsi con l’espressione “”. Eppure, questa, non è tanto – solo – una questione dile o femminile, sebbene per le donne tale fenomeno sia maggiormente radicato, ma disociale individuale. E adesso vediamo perché. Probabilmente, ...

