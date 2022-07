Serie A, le amichevoli: Juve bene, Verona ko. In campo Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Milan e Inter (Di sabato 23 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le amichevoli... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione dell'#Udinese contro l'#UnionBerlin: - zazoomblog : Serie A tutte le amichevoli: Hellas ko in campo Atalanta Fiorentina Samp e Torino - #Serie #tutte #amichevoli:… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Lazio, le amichevoli dell’estate: tutte le partite in programma ?? - Delu90Inter : Contro chicazzècheggiocano? Ma amichevoli serie ce le hanno in programma quest'estate? Prima il Lemine, adesso ques… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | #HellasVerona, la formazione di #Cioffi per la partita contro l'#Hoffenheim: -