Scherma, Mondiali 2022: fuori ai quarti le sciabolatrici azzurre, la rimonta lanciata da Passaro non basta contro l’Ungheria (Di sabato 23 luglio 2022) Si ferma ai quarti di finale il cammino delle sciabolatrici azzurre nella prova a squadre dei Mondiali 2022. Il quartetto composto da Michela Battiston, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Eloisa Passaro è stato battuto dal team ungherese in una sfida dalle tante facce e dai numerosi colpi di scena. Le azzurre hanno provato a scavare un solco nei primi tre assalti, trovando il massimo vantaggio grazie al 5-0 rifilato da Martina Criscio a Renata Katona. La grande svolta del match è arrivata purtroppo nel quarto assalto in cui Michela Battiston è andata letteralmente in crisi contro Katinka Battai. Parziale di 1-11 rifilato dalla magiara e punteggio ribaltato dal 15-9 al 16-20. Da quel momento l’incontro ha viaggiato sui binari ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Si ferma aidi finale il cammino dellenella prova a squadre dei. Il quartetto composto da Michela Battiston, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Eloisaè stato battuto dal team ungherese in una sfida dalle tante facce e dai numerosi colpi di scena. Lehanno provato a scavare un solco nei primi tre assalti, trovando il massimo vantaggio grazie al 5-0 rifilato da Martina Criscio a Renata Katona. La grande svolta del match è arrivata purtroppo nel quarto assalto in cui Michela Battiston è andata letteralmente in crisiKatinka Battai. Parziale di 1-11 rifilato dalla magiara e punteggio ribaltato dal 15-9 al 16-20. Da quel momento l’inha viaggiato sui binari ...

