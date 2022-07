DiMarzio : Alle origini di #Dybala: tra aneddoti e racconti di chi lo ha visto crescere all’Instituto. “Alla #ASRoma con… - Glongari : Proseguono i contatti tra #Roma e #Psg per #Wijnaldum. Pinto sta cercando di comprendere la fattibilità economica d… - marcoconterio : ?? ???? La #Roma si avvicina a Georginio Wijnaldum ???? del #PSG. Cresce la fiducia delle parti. Paris pronto a pagare p… - sportli26181512 : #Roma, Mourinho chiama #Wijnaldum: Telefonata di José all’olandese, resta da risolvere il problema dell’ingaggio tr… - silviaindump : RT @Fil_Biafora: I #Friedkin hanno raggiunto l’obiettivo del delisting, superando il 95% di azioni nelle loro mani nell’ultimo giorno dell’… -

INVIATO AD ALBUFEIRA - Il mercato dellanon è finito e la possibilità di arrivare a Wijnaldum è reale . Tiago Pinto ci sta lavorando dal Portogallo, dopo aver ricevuto il via libera da, che ha parlato con il giocatore e come ......la necessità di ricorrere a una fusione inversa della holding italiana dentro la quotata As. ...il presidente Friedkin in persona (oltre 180mila azioni vendute) o incontrare dal vivo José. ...Telefonata di José all’olandese, resta da risolvere il problema dell’ingaggio troppo alto. In difesa nuovo sondaggio per Zagadou ...Scherzi del destino: il via libera al delisting della Roma arriva di 22 luglio ... o incontrare dal vivo José Mourinho. I dettagli sono presenti sul sito dedicato, ma la questione fondamentale è che ...