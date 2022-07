Lo Show dei Record stasera in tv 23 luglio: anticipazioni e ospiti (Di sabato 23 luglio 2022) Lo Show dei Record va in onda stasera in tv sabato 23 luglio 2022 in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguito anticipazioni e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Sabato 23 luglio in prima serata su Canale 5 va in onda la riproposizione de Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records. Alla guida di uno degli Show più curiosi ed eletrizzanti Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Lodeiva in ondain tv sabato 232022 in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Sabato 23in prima serata su Canale 5 va in onda la riproposizione de Lodei, il programma dei primati del Guinness Worlds. Alla guida di uno deglipiù curiosi ed eletrizzanti Gerry Scotti. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness Worlds 2022. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la ...

