LIVE – Scherma, sabato 23 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto maschile a squadre in DIRETTA (Di sabato 23 luglio 2022) La DIRETTA testuale degli assalti finali del fioretto maschile a squadre ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 13 al 23 luglio. Nella giornata che chiude la manifestazione, l’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di sabato 23 luglio con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.00 e 18.00 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Latestuale degli assalti finali delaide Ildi, in programma dal 13 al 23. Nella giornata che chiude la manifestazione, l’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di23con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.00 e 18.00 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE ...

infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: fiorettisti a caccia della vittoria, sciabolatrici per la medaglia - settalese : RT @Eurosport_IT: Doppio appuntamento con l'oro! ???????? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: fiorettisti a caccia della vittoria sciabolatrici per la medaglia -… - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia CAMPIONE DEL MONDO nel fioretto femminile! Argento per gli spadisti - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Mondiali #Cairo2022 Solo #argento per gli #Azzurri della #spada, sconfitti in finale dall… -