L' Italia maschile di scherma vince l' oro a squadre nel fioretto

(Di sabato 23 luglio 2022) AGI - L'ha conquistato la medaglia d'oro nella gara adelai Campionati mondiali dia Il Cairo in Egitto. Gli azzurri Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo hanno battuto per 45 a 39 gli Stati Uniti. Dopo quattro anni ilazzurro a livello di squadra torna sul tetto del mondo. Nella giornata conclusiva della 68esima edizione della rassegna iridata svoltasi al 'Cairo Stadium Indoor Halls Complex' della capitale egiziana, gli azzurri Alessio Foconi, Tommaso Marini e Daniele Garozzo unitamente alla riserva Guillaume Bianchi, hanno confermato la tradizione delno. Il cammino dell', allenata dal commissario tecnico Stefano Cerioni, ...

Epilogo deludente, amaro. L'della pallavoloha ceduto oggi ai campioni olimpici in carica nella semifinale di Volleyball Nations League. Gli azzurri sono scesi in campo combattenti e con tanta voglia di mettere ...IL TABELLONE DELLE FINALI VNL2022, IL CALENDARIO DELL': DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI ...