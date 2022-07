Lazio- CdS, Sarri: “Biancocelesti sul mercato, ecco l’idea per il mister” (Di sabato 23 luglio 2022) Lazio- CDS, Sarri – Come scrive il CdS la Lazio di Sarri è in piena costruzione sulla completa denominazione del calcio che implica il mister toscano. “Può succedere tutto e il contrario di tutto da qui all’1 settembre, gong del mercato. Dipende dalle uscite maggiori e minori, da Luis Alberto e Milinkovic, da Acerbi, dagli esuberi (dopo Muriqi al Maiorca, Escalante e Durmisi su tutti). Sei acquisti sono centrati, totale di 45 milioni, il settimo sarà Provedel (se si sbloccherà) o un altro portiere. Sarri gradirebbe anche un terzino sinistro e almeno un centrocampista (ad oggi è la priorità). l’idea del colpo a sinistra era nata da un’indicazione di Mau, da legare all’eventuale partenza di Milinkovic, ai soldi che potrebbe generare. Il ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- CDS,– Come scrive il CdS ladiè in piena costruzione sulla completa denominazione del calcio che implica iltoscano. “Può succedere tutto e il contrario di tutto da qui all’1 settembre, gong del. Dipende dalle uscite maggiori e minori, da Luis Alberto e Milinkovic, da Acerbi, dagli esuberi (dopo Muriqi al Maiorca, Escalante e Durmisi su tutti). Sei acquisti sono centrati, totale di 45 milioni, il settimo sarà Provedel (se si sbloccherà) o un altro portiere.gradirebbe anche un terzino sinistro e almeno un centrocampista (ad oggi è la priorità).del colpo a sinistra era nata da un’indicazione di Mau, da legare all’eventuale partenza di Milinkovic, ai soldi che potrebbe generare. Il ...

