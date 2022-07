Lapadula Cagliari | si inserisce la Cremonese | duello di mercato

(Di sabato 23 luglio 2022), anche lasulle tracce dell’attaccante italoperuviano: parte ildiIl nome di Gianlucaè tornato prepotentemente di moda in casa. In questo calcioestivo, il club isolano vuole regalare un nuovo attaccante al suo tecnico Fabio Liverani ma, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è da superare la concorrenza di una neopromossa. Si tratta della, che continua a cercare un giocatore di esperienza che possa guidare il reparto avanzato in Serie A. Il Benevento non vorrebbe cedere un attaccante comea una diretta rivale. Il contratto dell’attaccante, che scadrà il 30 giugno 2023, ha uno stipendio di un milione e 700 mila euro. ...

CalcioNews24 : Duello di mercato tra #Cagliari e #Cremonese ?? - CalcioPillole : #Cremonese, intensificati i contatti per #Lapadula: il #Cagliari rischia la beffa. - Cagliari_1920 : Jeda: «Il Cagliari deve ripartire. Lapadula è un grande giocatore» #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Lapadula Cagliari, forte concorrenza dalla Cremonese: le ultime #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Lapadula Cagliari, parti a lavoro: è duello di mercato con la Cremonese -

, anche la Cremonese sulle tracce dell'attaccante italoperuviano: parte il duello di mercato Il nome di Gianlucaè tornato prepotentemente di moda in casa. In questo ...Ilvuole fare sul serio per l'attaccante: dopo aver visto sfumare, potrebbe virare su Caputo Ilvuole fare sul serio per l'attaccante: dopo aver visto sfumare, potrebbe virare su Caputo. L'attaccante della Sampdoria è cercato anche dalla ...L’attaccante è nuovamente al centro delle cronache di mercato rossoblù dopo l’addio di Joao Pedro Il Cagliari saluta Joao Pedro e Liverani chiede rinforzi in attacco. Come spiegato dallo stesso allena ...La Cremonese vuole almeno due attaccanti in questo calciomercato: i lombardi puntano Gianluca Lapadula e il bomber della Sampdoria Ciccio Caputo ...