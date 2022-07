La staffetta 4x100 femminile è in finale. Eliminata la maschile (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - L'Italia della staffetta 4x100 femminile si è qualificata con il nuovo primato nazionale, 42"71, per la finale dei Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno concluso la seconda semifinale al quarto posto migliorando il precedente limite nazionale di 13 centesimi (5 agosto 2021 a Tokyo; Siragusa, Hooper, Bongiorni, Fontana). Primo posto per gli Stati Uniti con il nuovo primato mondiale stagionale di 41"56 davanti alla Spagna con 42"61 (primato nazionale) e Nigeria (42"68). La finale domani alle 4.30 italiane. Grande delusione per l'lItalia della staffetta 4x100 maschile che non parteciperà alla finale. Il quartetto azzurro composto da ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - L'Italia dellasi è qualificata con il nuovo primato nazionale, 42"71, per ladei Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno concluso la seconda semial quarto posto migliorando il precedente limite nazionale di 13 centesimi (5 agosto 2021 a Tokyo; Siragusa, Hooper, Bongiorni, Fontana). Primo posto per gli Stati Uniti con il nuovo primato mondiale stagionale di 41"56 davanti alla Spagna con 42"61 (primato nazionale) e Nigeria (42"68). Ladomani alle 4.30 italiane. Grande delusione per l'lItalia dellache non parteciperà alla. Il quartetto azzurro composto da ...

MilenaLazzaroni : RT @SkyTG24: Mondiali atletica, l’Italia si qualifica per la finale della staffetta femminile 4x100 - SkyTG24 : Mondiali atletica, l’Italia si qualifica per la finale della staffetta femminile 4x100 - Radio1Rai : ??#Atletica Ai Mondiali in Oregon, le azzurre della staffetta 4x100 si guadagnano il posto nella finale di domenica… - gdstwits : Atletica Mondiali: Italia, staffetta 4X100 donne in finale - gdstwits : Atletica Mondiali: Italia, staffetta 4X100 donne in finale -