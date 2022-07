Inter, Skriniar a un bivio: permanenza o cessione. I possibili sostituti (Di sabato 23 luglio 2022) Skriniar: l’Inter ha due alternative. Il difensore slovacco è giunto a un bivio per il suo futuro: le ultimissime L’Inter a un bivio di mercato, come fa notare il Corriere dello Sport in edicola oggi. Qualora Skriniar dovesse essere ceduto, i nerazzurri opterebbero per una manciata di colpi low cost (Milenkovic, Akanji e Demiral i nomi).Il piano A prevede però il rinnovo del contratto per il centrale slovacco di cui Inzaghi non vorrebbe privarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022): l’ha due alternative. Il difensore slovacco è giunto a unper il suo futuro: le ultimissime L’a undi mercato, come fa notare il Corriere dello Sport in edicola oggi. Qualoradovesse essere ceduto, i nerazzurri opterebbero per una manciata di colpi low cost (Milenkovic, Akanji e Demiral i nomi).Il piano A prevede però il rinnovo del contratto per il centrale slovacco di cui Inzaghi non vorrebbe privarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

