Il paradosso Locatelli | ieri titolare inamovibile | oggi senza fisso ruolo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 23 luglio 2022)che nella scorsa stagione era undella Juventus presto potrebbe diventare un problema tattico per Max Allegri. Come cambiano le cose nel giro di pochi mesi nel mondo del calcio: un anno fa Manuelvinceva l’Europeo con la Nazionale italiana e si accingeva a diventare undella Juventus concludendo la sua ottima esperienza al Sassuolo, un anno dopo potrebbe non trovare spazio nell’undicibianconero creando al tecnico Max Allegri un problema tattico complicato da risolvere. LaPresseOrmai lo sappiamo tutti quanti che nel calcio le cose cambiano alla velocità della luce, dal giorno alla notte e finanche in pochi minuti: soprattutto il calciomercato vive di queste follie quotidiane, dove al mattino stai per ...