Grillo in campo: blindato il tetto dei due mandati e attacco a Di Maio (Di sabato 23 luglio 2022) Torna Grillo oggi sul palcoscenico della politica con un video pubblicato sul suo blog. Il fondatore sprona il movimento pentastellato in crisi e dice così: "L'Italia si merita tante cose e noi non ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 luglio 2022) Tornaoggi sul palcoscenico della politica con un video pubblicato sul suo blog. Il fondatore sprona il movimento pentastellato in crisi e dice così: "L'Italia si merita tante cose e noi non ...

campo_nicolo : @LaStampa Bossi, Berlusconi, Prodi, Letta, Renzi, Grillo, Giggino...il prossimo clown da votare, mi raccomando, si… - NuccioCaffo1 : @DaniloToninelli @beppe_grillo Due mandati si sono dimostrate poche avendo a che fare con vecchi farabutti in campo da 40 anni e oltre - ran_da_gio : @ale_dibattista grande alessandro ci avevi azzeccato anche quando ti criticavano grillo travaglio scanzi che avevi… - PagliariniSte : #Grillo torna in campo e prova a ridare il turbo al @Mov5Stelle paragonandolo ad un 'antibiotico' in un Parlamento… - Europeo91785337 : @DaniloToninelli @beppe_grillo Poi per favore non tiri anche lui dentro Casaleggio nel dibattito sulla regola dei d… -