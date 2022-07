Gp Francia | Leclerc in pole aiutato dalla scia di Sainz Secondo Verstappen | terzo Perez

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ?? Venerdì rosso in Francia Prime Libere a Leclerc, seconde a Sainz #SkyMotori #F1 #Formula1 #FrenchGP - TeoBellan : Fantastico Charles Leclerc: pole position nel GP di Francia di #Formula1 al Paul Ricard. Max Verstappen partirà al… - _99francesca : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? -

Gioco di squadra della Ferrari che insi prende la pole position con Charles. Il pilota monegasco è aiutato dal compagno Carlos Sainz (velocissimo oggi), di cui sfrutta la scia nel giro decisivo per strappare il tempo ...Chi sembra crederci, come al solito, èche ha interrotto il lungo digiuno e, pure nelle dichiarazioni, è sicuro del fatto suo tanto da sostenere che, riprendere l'olandese, è un target ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - 'Oggi ci mancava qualcosa in termini di aderenza, è stato più complicato di quello che avrei sperato'. Dopo ...